Пять проектов благоустройства из Башкирии признали лучшими в России

Пять городов и сел Башкирии выиграли федеральные гранты на благоустройство.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил команды пяти муниципалитетов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В число победителей вошли проекты:

— «Октябрьский: сохраняя наследие» (Октябрьский).

— «Иванаевский сад. Ростки будущего» (Дюртюли).

— «Чишмы — родник дружбы» (село Чишмы).

— «Связующие нити центра Верхнеяркеево» (село Верхнеяркеево).

— «Тропа Топорниных» (село Кушнаренково).

Как отметил Хабиров, конкурс проводится ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С учетом последних результатов в нем победили уже 39 проектов из Башкирии, 27 из которых полностью реализованы.

Глава республики подчеркнул, что благодаря конкурсу удалось привлечь более 3,3 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий. В текущем году завершается реализация двух проектов — в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района. Начаты работы в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах.

Хабиров отметил значительное преображение республики за последние годы, подчеркнув, что в каждом городе и районе Башкортостана появились современные благоустроенные территории, количество которых продолжает увеличиваться.

