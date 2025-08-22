Пять проектов благоустройства из Башкирии признали лучшими в России

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил команды пяти муниципалитетов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
В число победителей вошли проекты:
— «Октябрьский: сохраняя наследие» (Октябрьский).
— «Иванаевский сад. Ростки будущего» (Дюртюли).
— «Чишмы — родник дружбы» (село Чишмы).
— «Связующие нити центра Верхнеяркеево» (село Верхнеяркеево).
— «Тропа Топорниных» (село Кушнаренково).
Как отметил Хабиров, конкурс проводится ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С учетом последних результатов в нем победили уже 39 проектов из Башкирии, 27 из которых полностью реализованы.
Глава республики подчеркнул, что благодаря конкурсу удалось привлечь более 3,3 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий. В текущем году завершается реализация двух проектов — в Баймаке и селе Верхотор Ишимбайского района. Начаты работы в Белебее, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате и Учалах.
Хабиров отметил значительное преображение республики за последние годы, подчеркнув, что в каждом городе и районе Башкортостана появились современные благоустроенные территории, количество которых продолжает увеличиваться.
