В Омске простятся с погибшим в горах Тянь-Шаня альпинистом, марафонцем и предпринимателем Алексеем Ермаковым. О дате и месте траурной церемонии сообщил альпклуб «Крокус» омской федерации альпинизма на своей странице «ВКонтакте».