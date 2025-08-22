Ричмонд
В Омске простятся с погибшим в горах Тянь-Шаня альпинистом

Траурная церемония пройдет в воскресенье, 24 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Омске простятся с погибшим в горах Тянь-Шаня альпинистом, марафонцем и предпринимателем Алексеем Ермаковым. О дате и месте траурной церемонии сообщил альпклуб «Крокус» омской федерации альпинизма на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, Алексей Ермаков погиб 16 августа при спуске с вершины Хан-Тенгри в Киргизии. Предположительно, к трагедии привел потухший газовый баллон.

Прощание с известным спортсменом пройдет в воскресенье, 24 августа, с 13:00 до 15:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В.

Редакция приносит соболезнования родным и близким Алексея Ермакова.