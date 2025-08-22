В Омске простятся с погибшим в горах Тянь-Шаня альпинистом, марафонцем и предпринимателем Алексеем Ермаковым. О дате и месте траурной церемонии сообщил альпклуб «Крокус» омской федерации альпинизма на своей странице «ВКонтакте».
Напомним, Алексей Ермаков погиб 16 августа при спуске с вершины Хан-Тенгри в Киргизии. Предположительно, к трагедии привел потухший газовый баллон.
Прощание с известным спортсменом пройдет в воскресенье, 24 августа, с 13:00 до 15:00 по адресу: улица 10 лет Октября, 208 В.
Редакция приносит соболезнования родным и близким Алексея Ермакова.