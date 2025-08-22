Солнечную электростанцию с круглосуточной выработкой энергии создали в МЭИ

Электростанция обеспечивает выработку электричества даже в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях за счет возврата накопленного тепла в работу. Это значительно повышает эффективность и обеспечивает непрерывное производство энергии. Установка дополнена вторым блоком зеркал-гелиостатов и системой накопителей тепла. Днем один блок производит пар для турбины, а второй аккумулирует энергию в виде расплавленной соли, нагретой до 565 . Ночью накопленное тепло через теплообменник преобразует воду в пар, и турбина продолжает вырабатывать электричество.