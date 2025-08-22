В Новосибирском Бердске ищут хозяина для пса, который остался один после смерти владельца

Трёхлетний Джек остался без дома, когда его хозяин внезапно умер во время прогулки. Родственники отказались забирать собаку, теперь зоозащитники ищут для неё новую семью.
Трогательная история произошла в Бердске: местные жители обнаружили на улице привязанного к забору пса рядом с бездыханным мужчиной. Как выяснилось, хозяину стало плохо во время утренней прогулки и он скончался на месте. Собаку звали Джек, пишет Vesiskitiv.ru.
Очевидцы рассказали, что сначала пёс не подпускал к себе людей и сидел рядом с хозяином. Позже его освободил прохожий, и Джек стремглав побежал домой. Однако в квартире его уже никто не ждал — мужчина жил один. Нашлись дальние родственники, но они отказались от животного.
Сейчас Джек находится на платной передержке под опекой зоозащитного сообщества «Джесси». Псу три года, он крупный, беспородный, но дружелюбный и умный. Днём спокойно сидит в вольере, ночью сильно тоскует по дому. В домашних условиях ведёт себя тихо, приучен к выгулу.
Зоозащитники надеются найти для Джека заботливых хозяев. По всем вопросам можно обращаться к его кураторам по телефонам WhatsApp: 8−913−202−10−79, 8−913−787−34−12.