В Новосибирском Бердске ищут хозяина для пса, который остался один после смерти владельца

Очевидцы рассказали, что сначала пёс не подпускал к себе людей и сидел рядом с хозяином. Позже его освободил прохожий, и Джек стремглав побежал домой. Однако в квартире его уже никто не ждал — мужчина жил один. Нашлись дальние родственники, но они отказались от животного.