На Ставрополье обновили хирургическое отделение Нефтекумской больницы

Капитальный ремонт хирургического отделения Нефтекумской районной больницы в Ставропольском крае провели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Во время работ специалисты обновили системы отопления, водо- и электроснабжения, привели в порядок полы, стены и потолки, а также заменили двери.
«Капитальный ремонт хирургического отделения — это большое событие. Корпус, в котором находится хирургическое отделение, построен более 50 лет назад и, конечно, давно требовал обновления. Изменения сразу чувствуют и пациенты, и врачи», — поделилась главный врач Нефтекумской районной больницы Елена Свиридова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.