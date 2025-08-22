Станцию метро «Нарвская» закроют на вход с 25 августа

По рабочим дням вход в вестибюль будет закрыт с 08:10 до 09:10 часов, а с 16:45 до 19:00 вход ограничат. Работы продлятся до 17 ноября 2025 года.
С 25 августа примут меры по улучшению транспортного обслуживания пассажиров. Увеличится частота движения автобуса № 205, и интервал между рейсами сократится до 7−10 минут.
От станции «Нарвская» можно добраться до ближайших станций метро наземным транспортом. До станции «Балтийская» — на автобусе № 205; до станции «Кировский завод» — на автобусах № 2, 66 и 73, а также на троллейбусе № 20.
Недавно станцию метро «Василеостровская» ограничивали на вход в вестибюль. Причиной временных ограничений было проведение капитального ремонта стилобата станции.