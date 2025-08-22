Прокуратура отреагировала на жалобу белоруски из-за нескошенной травы. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
«Прокуратура Климовичского района по результатам рассмотрения обращения местной жительницы выявила нарушения природоохранного законодательства», — уточнили в сообщении.
В ведомстве обратили внимание, что в момент проведения выездного приема граждан в одной из организаций к прокурору Климовичского района обратилась сотрудница предприятия. Она рассказала, что в черте города на площади пяти гектаров не скашивается сорная растительность, в том числе и сухая. Ее высота достигает более одного метра. В результате возникает угроза ее возгорания в жилой застройке.
«При этом обращения в другие организации не способствовали разрешению сложившейся ситуации», — отметили в прокуратуре.
В пресс-службе уточнили, что при учете возможных негативных последствий в пожароопасный период, была проведена проверка. В ходе нее были обнаружены, помимо несвоевременного покоса, и другие нарушения. В частности, организациями агропромышленного комплекса ненадлежащим образом были выполнены обязанности по вовлечению предоставленных земель в хозяйственный оборот.
«На момент проверки земельные участки общей площадью около 100 га субъектами хозяйствования не использовались, зарастали сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — обратили внимание в ведомстве.
Кроме того, были установлены случаи несанкционированного размещения организациями отходов на землях государственного лесного фонда. Прокурором Климовичского района было внесено представление в районный исполком, где содержалось требование об устранении выявленных нарушений.
«Акт надзора рассмотрен с участием прокурорского работника, выявленные нарушения законодательства устранены», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее в Беларуси директор предприятия повторно пойдет под суд за получение взятки от тех же лиц.
Тем временем в Минске ОМОН задержал директора мебельной фирмы, которому грозит до 20 лет.
Кроме того, 4 630 легковушек и 100 автобусов ожидают въезда перед польским пунктом «Тересполь».