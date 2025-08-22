Прокуратура отреагировала на жалобу белоруски из-за нескошенной травы

В ведомстве обратили внимание, что в момент проведения выездного приема граждан в одной из организаций к прокурору Климовичского района обратилась сотрудница предприятия. Она рассказала, что в черте города на площади пяти гектаров не скашивается сорная растительность, в том числе и сухая. Ее высота достигает более одного метра. В результате возникает угроза ее возгорания в жилой застройке.