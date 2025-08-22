В сельском зоопарке в Омской области пройдет познавательное мероприятие

Познавательное мероприятие «Территория знаний» пройдет 30 августа в сельском зоопарке поселка Большеречье Омской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры региона.
Посетителям выдадут на кассе специальные буклеты с вопросами, ответить на которые можно будет, изучив территорию зоопарка. Также для гостей проведут лекцию о медведях и о том, как эти животные готовятся к зимней спячке. Кроме того, будет работать интерактивная зона «В гостях у мудрой совы», где эксперты расскажут интересные факты из жизни птиц.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.