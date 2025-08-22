В сельском зоопарке в Омской области пройдет познавательное мероприятие

Посетителям выдадут на кассе специальные буклеты с вопросами, ответить на которые можно будет, изучив территорию зоопарка. Также для гостей проведут лекцию о медведях и о том, как эти животные готовятся к зимней спячке. Кроме того, будет работать интерактивная зона «В гостях у мудрой совы», где эксперты расскажут интересные факты из жизни птиц.