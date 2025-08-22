Ученые из Удмуртии создали пропитку для огнезащитной одежды

Специалисты из Удмуртского государственного университета (УдГУ) разработали пропитку для тканей, которая одновременно защищает от огня и не вредит коже человека. Исследования проводились при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Материал предназначен для повышения огнестойкости тканей, которые состоят из полиэстера и смешанного полиэфирного волокна. Они хорошо горят, поэтому нуждаются в специальной обработке. Состав пропитки, созданной учеными УдГУ, позволит решить эту проблему. Также он не вызывает раздражения кожи в отличие от традиционных огнезащитных средств.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.