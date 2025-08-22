Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казань и Шарм-эль-Шейх свяжут новые авиарейсы

Время в пути составит чуть более 5 часов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На маршруте Казань — Шарм-эль-Шейх запланированы новые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться с 27 августа. Рейсы запустит авиакомпания SKY Vision Airlines.

В полетах задействуют самолеты Боинг 737 на 189 посадочных мест.

Полеты будут выполнять по определенным датам. Предварительное расписание составлено до конца октября этого года. Время в пути составит чуть больше пяти часов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Напомним, из Казани запустят прямые регулярные авиарейсы в Сургут. Полеты будут выполняться на комфортабельном ВС Эмбраер 190, рассчитанном на 110 пассажирских мест.