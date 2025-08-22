Казань и Шарм-эль-Шейх свяжут новые авиарейсы

На маршруте Казань — Шарм-эль-Шейх запланированы новые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться с 27 августа. Рейсы запустит авиакомпания SKY Vision Airlines.
В полетах задействуют самолеты Боинг 737 на 189 посадочных мест.
Полеты будут выполнять по определенным датам. Предварительное расписание составлено до конца октября этого года. Время в пути составит чуть больше пяти часов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Напомним, из Казани запустят прямые регулярные авиарейсы в Сургут. Полеты будут выполняться на комфортабельном ВС Эмбраер 190, рассчитанном на 110 пассажирских мест.