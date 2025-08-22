Ричмонд
В Моздокском районе Северной Осетии завершается ремонт участка трассы

Дорога соeдиняeт Моздок, Чермен и Владикавказ.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт участка дороги Моздок — Чермен — Владикавказ в Моздокском районе Северной Осетии завершат в сентябре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.

Работы проводят на отрезке с 10,5-го по 18-й километр. Там уже обновили полосу отвода и готовятся укладывать новый асфальт. Также специалистам предстоит привести в порядок обочины, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Напомним, что в прошлые годы на этой трассе уже было отремонтировано 10,5 километра проезжей части. После окончания работ в этом году весь 19-километровый участок дороги Моздок — Чермен — Владикавказ, проходящий от Моздока до границы с Республикой Ингушетией, будет полностью обновлен.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.