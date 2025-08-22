В Моздокском районе Северной Осетии завершается ремонт участка трассы

Напомним, что в прошлые годы на этой трассе уже было отремонтировано 10,5 километра проезжей части. После окончания работ в этом году весь 19-километровый участок дороги Моздок — Чермен — Владикавказ, проходящий от Моздока до границы с Республикой Ингушетией, будет полностью обновлен.