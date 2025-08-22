В городе Ленинске-Кузнецком в Кузбассе открылась модельная библиотека

Модельная библиотека открылась в городе Ленинске-Кузнецком в Кузбассе. Учреждение модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в региональной централизованной библиотечной системе им. Н. К. Крупской.
В здании провели ремонт, установили новую дизайнерскую мебель и современную технику. Например, там появились компьютеры, проекционное, офисное и сервисное оборудование, учебно-развивающий комплекс «Винни-Пух», интерактивный пол, интерактивная панель «Россия» и не только.
Также в библиотеку завезли 5379 новых изданий. Среди них классическая литература, книги для детей раннего возраста с развивающими играми и красочными книжками-игрушками, с дополненной реальностью в формате 4D-игр, книги специальных форматов с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей и со шрифтом Брайля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.