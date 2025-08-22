В поселке Таврическое Омкой области увеличилось количество подтопленных участков

По данным оперативной сводки ГУ МЧС России по Омской области, в терпящем стихийное бедствие поселке Таврическое изменилась паводковая обстановка. Количество подтопленных участков там увеличилось, а из жилых домов вода постепенно уходит.
Напомним, по состоянию на 21 августа, в Таврическом было затоплено 52 частных жилых дома и 225 приусадебных участков. По данным на утро 22 августа, затопленными остаются 38 домов, количество подтопленных участков увеличилось до 268. В пункте временного размещения бедствие пережидают два человека.
В Немецком поселке города Омска, который тоже порядком залило ливнями, ситуация не изменилась. Вода там стоит в шести домах и на шести приусадебных участках.
Также мы сообщали, что власти терпящего бедствия поселка решили установить там фонтан.