В поселке Таврическое Омкой области увеличилось количество подтопленных участков

Напомним, по состоянию на 21 августа, в Таврическом было затоплено 52 частных жилых дома и 225 приусадебных участков. По данным на утро 22 августа, затопленными остаются 38 домов, количество подтопленных участков увеличилось до 268. В пункте временного размещения бедствие пережидают два человека.