Дополнительные поезда до Дзержинска вводятся в Нижегородской области

С 1 сентября 2025 года на рабочие дни назначены дополнительные пригородные поезда между Нижним Новгородом и Дзержинском. Об этом сообщили в Волго-Вятской пассажирской компании. Новый поезд № 6153 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывать в Дзержинск в 16:52. Обратный состав № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и прибудет в Нижний Новгород в 17:28.