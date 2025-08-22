Дополнительные поезда до Дзержинска вводятся в Нижегородской области

С 1 сентября 2025 года на рабочие дни назначены дополнительные пригородные поезда между Нижним Новгородом и Дзержинском. Об этом сообщили в Волго-Вятской пассажирской компании. Новый поезд № 6153 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывать в Дзержинск в 16:52. Обратный состав № 6158 отправится из Дзержинска в 17:03 и прибудет в Нижний Новгород в 17:28.
В связи с этим с этой же даты меняется расписание некоторых действующих маршрутов. Поезд № 6319 «Нижний Новгород — Гороховец» будет отправляться в 16:40 и прибывать в пункт назначения в 18:15. Кроме того, скорректирован график поезда № 7651 «Нижний Новгород — Ильино» — отправление в 16:31, прибытие в 17:51.
Ранее сообщалось, что акция «Час пассажира» прошла на Московском вокзале в Нижнем Новгороде.