В Хабаровске пройдет фестиваль «Рок над Амуром»

Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет 23 августа на территории арены «Ерофей» в Хабаровске в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Хабаровского края.
«Фестиваль “Рок над Амуром” давно стал визитной карточкой нашего региона, важной площадкой для самореализации талантливых исполнителей. Мы видим его ключевую задачу в том, чтобы давать путевку в большую жизнь новым ярким коллективам, сохраняя при этом преемственность поколений и связывая золотую эпоху русского рока с его настоящим и будущим», — подчеркнули в ведомстве.
На участие в фестивале-конкурсе было подано более 300 заявок. В финал прошли сразу четыре команды: «ВЫСТАВКА ДУШ» из Хабаровска, Merfy из Комсомольска-на-Амуре, «Ёрш 777» из Владивостока и «Карманный томик» из Амурска. Они будут бороться за главный приз — запись и продюсирование собственного мини-альбома.
В день фестиваля администрация Хабаровска продлит работу автобусных маршрутов для зрителей. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.