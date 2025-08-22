Два жителя Новосибирской области пойдут под суд за взятки инспектору ГИМС

По версии следствия, в 2024 году мужчины через посредников передали старшему государственному инспектору Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области свыше 50 тысяч рублей. Взамен они рассчитывали на содействие при сдаче теоретического экзамена на право управления маломерным судном с нарушением установленного порядка.