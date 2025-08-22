Два жителя Новосибирской области пойдут под суд за взятки инспектору ГИМС

Мужчины пытались незаконно получить права на управление маломерными судами, передав через посредников более 50 тысяч рублей инспектору Центра ГИМС.
Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей региона. Их обвиняют в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ), пишут в паблике ведомства.
По версии следствия, в 2024 году мужчины через посредников передали старшему государственному инспектору Центра ГИМС ГУ МЧС России по Новосибирской области свыше 50 тысяч рублей. Взамен они рассчитывали на содействие при сдаче теоретического экзамена на право управления маломерным судном с нарушением установленного порядка.
Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Новосибирска. При этом расследование в отношении взяткополучателя и посредников продолжается.