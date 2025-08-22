Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие дни Челябинскую область ждет аномально жаркая погода

ЧЕЛЯБИНСК, 22 августа, ФедералПресс. В Челябинской области ожидается аномальная жара для конца августа — температура поднимется до +31°C.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 73% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни в нашем регионе будет преобладать область высокого давления, которая принесет очень теплую погоду, преимущественно без осадков. В субботу днем на юг начнет распространяться тепло с юго-востока, в воскресенье же столбики термометров днем достигнут +24,+29 градусов», — сообщает Челябинский гидрометцентр.

Также по данным метеорологов, последняя рабочая неделя в августе начнется с +31 градуса. Осадков практически не будет, хотя в горах возможны туманы. При этом вода в озерах уже остыла до +17…+19 градусов, что сделает купание прохладным.