В ближайшие дни Челябинскую область ждет аномально жаркая погода

«В ближайшие дни в нашем регионе будет преобладать область высокого давления, которая принесет очень теплую погоду, преимущественно без осадков. В субботу днем на юг начнет распространяться тепло с юго-востока, в воскресенье же столбики термометров днем достигнут +24,+29 градусов», — сообщает Челябинский гидрометцентр.
Также по данным метеорологов, последняя рабочая неделя в августе начнется с +31 градуса. Осадков практически не будет, хотя в горах возможны туманы. При этом вода в озерах уже остыла до +17…+19 градусов, что сделает купание прохладным.