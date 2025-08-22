Ричмонд
Главбух из Салавата предстанет перед судом за махинации на 3,5 млн рублей

В Башкирии главбух с помощью махинаций получила 3,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура башкирского города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главного бухгалтера управляющей компании ООО «Миллениум». Женщину, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняют в присвоении крупной суммы денег с помощью своего служебного положения.

Согласно версии следствия, будучи главным бухгалтером, обвиняемая занималась вопросами начисления заработной платы сотрудникам. При оформлении документов она систематически вносила недостоверные сведения о размере собственной зарплаты, указывая суммы, превышающие установленные трудовым соглашением с работодателем.

В результате женщина незаконно получила свыше 3,5 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Обвиняемая полностью признала свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

