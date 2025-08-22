Главбух из Салавата предстанет перед судом за махинации на 3,5 млн рублей

Прокуратура башкирского города Салават утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего главного бухгалтера управляющей компании ООО «Миллениум». Женщину, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняют в присвоении крупной суммы денег с помощью своего служебного положения.
Согласно версии следствия, будучи главным бухгалтером, обвиняемая занималась вопросами начисления заработной платы сотрудникам. При оформлении документов она систематически вносила недостоверные сведения о размере собственной зарплаты, указывая суммы, превышающие установленные трудовым соглашением с работодателем.
В результате женщина незаконно получила свыше 3,5 миллиона рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Обвиняемая полностью признала свою вину.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.
