В московском районе Покровское-Стрешнево расселили 11 старых домов

Более 2 тыс. жителей 11 аварийных домов в московском районе Покровское-Стрешнево переехали в новостройки менее чем за 2 года. Расселение ветхих зданий отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Переселение по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево началось осенью 2023 года, когда жители четырех старых домов получили предложения равнозначных квартир в новостройках. Сейчас переселение затронуло почти четверть зданий, включенных в программу реновации в этом районе, — 11 из 48 старых домов. Таким образом, правообладателями нового жилья стали более 2 тысяч москвичей. Всего в Покровском-Стрешневе планируется переселить в комфортные квартиры около 8,3 тысячи горожан», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Жителям старых домов предложили комфортные квартиры с улучшенной отделкой и необходимым оборудованием. Площадь нового жилья обычно больше прежней за счет просторных кухонь и широких коридоров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.