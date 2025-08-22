В московском районе Покровское-Стрешнево расселили 11 старых домов

«Переселение по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево началось осенью 2023 года, когда жители четырех старых домов получили предложения равнозначных квартир в новостройках. Сейчас переселение затронуло почти четверть зданий, включенных в программу реновации в этом районе, — 11 из 48 старых домов. Таким образом, правообладателями нового жилья стали более 2 тысяч москвичей. Всего в Покровском-Стрешневе планируется переселить в комфортные квартиры около 8,3 тысячи горожан», — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.