Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту, перед началом учебного года, а если их не хватило на всех учеников, то родители вправе жаловаться в прокуратуру, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина.