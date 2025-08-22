Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Школа обязана обеспечивать учащихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками и рабочими тетрадями, входящих в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту, перед началом учебного года, а если их не хватило на всех учеников, то родители вправе жаловаться в прокуратуру, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина.
«Школа перед началом учебного года должна бесплатно обеспечить всех обучающихся, осваивающих образовательные программы за счёт бюджетных средств, учебниками на все предметы по программе и рабочими тетрадями, учебными пособиями, если они входят в перечень, утверждённый школой и соответствующий федеральному стандарту», — сказала юрист.
Ошкина пояснила, что по закону «Об образовании», обеспечение учебниками — прямая обязанность школы. Каждому ученику бесплатно выдаются учебники на все предметы, которые входят в официальную программу. Они остаются собственностью школы — ученик пользуется ими, а не получает в подарок.
«Если в классе не хватает учебников — можно попросить у учителя письменный перечень того, чего не хватает и обратиться с жалобой в адрес директора. Если не помогает — жаловаться в департамент (управление) образования, Роспотребнадзор или прокуратуру», — добавила юрист.
Также она сообщила, что школьникам должны предоставлять методические материалы, необходимые для занятий, например, раздаточные листы, тесты, карточки. В процессе учебы учащихся должны бесплатно обеспечить и оборудованием для уроков — микроскопы, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, компьютеры, интерактивные доски.