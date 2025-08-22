В 5−7-х классах могут сократить изучение иностранных языков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Изучение иностранных языков в 5−7-классах с 1 сентября 2026 года могут сократить до двух часов в неделю, сообщает Минпросвещения РФ со ссылкой на проект приказа.
«Проектом приказа в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков… На изучение учебного предмета “Иностранный язык” в 5−7-х классах будет отведено два часа в неделю», — говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы.
«Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов», — добавили в министерстве.