Клиническая больница в Крыму получила новое оборудование

Современный комплекс для исследования и лечения сложных нарушений ритма сердца поступил в республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Крыму. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в постоянном представительстве республики при Президенте РФ.
«Комплекс включает в себя ряд устройств и систем. Это новейшие модели аппаратов последнего поколения, уникальные для нашей страны. Оборудование позволяет проводить диагностику сложных видов аритмии, используя в том числе технологии искусственного интеллекта», — рассказал министр здравоохранения региона Алексей Натаров.
Во время исследования аппарат стимулирует различные отделы сердца, чтобы выявить возможные нарушения ритма. Для этого электроды с помощью стерильного зонда через небольшие проколы вводятся в крупные сосуды и продвигаются к сердцу под контролем рентген-оборудования.
«К сожалению, нарушения ритма сердца — достаточно частая патология, которая может привести к серьезным осложнениям. В республиканскую клиническую больницу поступают на лечение не только крымчане, но и жители Херсонской и Запорожской областей. Поэтому потребность в данном комплексе высока», — добавил Алексей Натаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.