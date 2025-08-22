Белгородцы одержали победу в Кубке мэра Москвы по гонкам дронов

В команде были двое ребят, они состоят в Федерации гонок дронов (беспилотных воздушных судов) в Белгородской области. Один из них — 16-летний Кирилл Лобань, который учится в гимназии и уже шесть лет занимается дрон-рейсингом. Второй — 18-летний Данил Грязнов, учащийся педагогического колледжа. Он начал летать и выступать на соревнованиях в 2019 году. В марте 2023 года ребята объединились и теперь они являются не только сильнейшей командой в России, но и обладателями путевки на «Игры Будущего 2025» в Абу-Даби благодаря победе в Кубке.