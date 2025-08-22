В забайкальском поселке Новокручининском обновили теплотрассу

Теперь у жителей домов на улицах Подгорной и Просторной не будет перебоев с отоплением. Еще один участок теплотрассы обновили на Комсомольской. От нее теплоснабжение поступает в пожарную часть, детский сад, Дом культуры, администрацию, полицию, почту, спорткомплекс и банк.