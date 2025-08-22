В забайкальском поселке Новокручининском обновили теплотрассу

Специалисты заменили 1200 м сетей теплоснабжения в поселке городского типа Новокручининском в Забайкалье при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи края.
Теперь у жителей домов на улицах Подгорной и Просторной не будет перебоев с отоплением. Еще один участок теплотрассы обновили на Комсомольской. От нее теплоснабжение поступает в пожарную часть, детский сад, Дом культуры, администрацию, полицию, почту, спорткомплекс и банк.
«В этом году Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края согласовало с Минстроем России 37 мероприятий по федеральному проекту “Модернизация коммунальной инфраструктуры”. Шесть из них реализуются в Читинском округе в населенных пунктах Атамановка, Новокручининском и Новая Кука», — рассказал министр ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края Алексей Юсупов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.