Жителей Иркутской области предупредили об изменениях в Трудовом кодексе РФ

Если работника увольняют из-за закрытия компании, ему должны выплатить выходное пособие.

Жителей Иркутской области предупредили об изменениях в Трудовом кодексе РФ. Согласно Федеральному закону от 31 июля 2025 года № 306-ФЗ, положения касаются защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции региона.

— Гарантии для сотрудников, продолжающих работать по совместительству после увольнения с основной должности, выделены отдельно, — уточнили в пресс-службе инспекции.

Если работника увольняют из-за закрытия компании или сокращения штата, ему положено выходное пособие.

