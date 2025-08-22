Жителей Иркутской области предупредили об изменениях в Трудовом кодексе РФ. Согласно Федеральному закону от 31 июля 2025 года № 306-ФЗ, положения касаются защиты прав работников, уволенных в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата. Об этом КП-Иркутск сообщили в Государственной инспекции региона.