Купание разрешено на девяти пляжах Нижнего Новгорода

К числу небезопасных мест относятся водоемы, на которых установлены ограждения или знаки «Купание запрещено». Также не рекомендуется заходить в воду, если в ней плавают утки, гуси или летают чайки — водоплавающие птицы могут переносить паразитов, вызывающих кожные и аллергические заболевания, такие как церкариоз.