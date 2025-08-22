Мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области, осудили

В мае 2024 года в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса фигурант дела рассказал, что был за рулем машины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщали в пресс-службе регионального главка СК России.