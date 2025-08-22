Ричмонд
Мужчину, обвиняемого в убийстве девочки в Ростовской области, осудили

Мужчине, обвиняемому в убийстве девочки в Ростовской области, вынесли приговор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Убийца 8-летней девочки, чье тело нашли в лесопосадке в Ростовской области, приговорен к пожизненному заключению, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В мае 2024 года в лесопосадке в районе станицы Ольгинской в Аксайском районе Ростовской области было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти. Вскоре подозреваемый был задержан и доставлен в полицию. В ходе допроса фигурант дела рассказал, что был за рулем машины, и когда проезжал по станице Ольгинской, увидел незнакомую девочку и предложил подвезти ее домой. После того, как она села в автомобиль, он вывез ее в безлюдное место, где и убил ребенка, сообщали в пресс-службе регионального главка СК России.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя… Фигуранту назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении.

Он признан виновным по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и об убийстве.