В сезон отпусков тысячи людей рискуют не улететь из Кишинева даже с заранее купленными билетами: Что происходит

В разгар летнего сезона тысячи людей могут столкнуться с проблемами при перелётах из Кишинёва и в Кишинёв авиакомпанией FlyOne после того, как сама компания, её приоритетные направления и администраторы были включены в национальный санкционный список.
Согласно документу, опубликованному SPPOT, Служба информации и безопасности (СИБ) расширила перечень лиц, связанных с Владимиром Плахотнюком. В список вошли: Влад Чеботарь, бывший министр юстиции и нынешний лидер PDMM; Мария Чеботарь, Мариана Табуикэ, Мирча Малека, Ина Малека, Наталья Ботнарь.
Кроме того, в санкционный перечень добавлены и юридические лица, среди которых компании в сфере авиации, логистики и финансов: Fly One SRL, SanAir Service SRL, Logistic Int. SRL, H Kapitaz SRL, BMONEY SRL, Impex Businesscom SRL, Bpay SRL и Cellitexh SRL.
Источник.
SPPOT.
