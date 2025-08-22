Ричмонд
В Омске завершился прием учеников в новый лицей «Авангард»

В минобре уверяют, что школа на 85% укомплектована учениками с прикрепленных территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Омске полностью укомплектован учениками новый технологический лицей в микрорайоне Кузьминки. Как заявила министр образования Омской области Ольга Степанова, элитное учебное заведение на 85% укомплектовано детьми с прикрепленной к учреждению территории.

В лицее открыто семь первых классов, причем три из них были открыты дополнительно. Также дополнительно был открыт один пятый класс, созданы дополнительные места для братьев и сестер ранее зачисленных лицеистов. Второй смены, как и анонсировалось ранее, в лицее не будет — это время будет использоваться только для внеурочных занятий.

Детям, не вместившимся в лицей, предоставили места в близлежащих школах.