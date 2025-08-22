В Омске завершился прием учеников в новый лицей «Авангард»

В лицее открыто семь первых классов, причем три из них были открыты дополнительно. Также дополнительно был открыт один пятый класс, созданы дополнительные места для братьев и сестер ранее зачисленных лицеистов. Второй смены, как и анонсировалось ранее, в лицее не будет — это время будет использоваться только для внеурочных занятий.