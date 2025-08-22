Водителям с 25 августа нужно будет ездить днем с включенными фарами

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!» в связи с началом учебного года пройдет 25 августа по 5 сентября в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Мероприятие проводится с целью предупреждения ДТП с участием детей, повышения бдительности водителей и родителей.
«В этот период движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар», — подчеркнули в МВД.
Сотрудники ГАИ проведут профилактические акции для детей и родителей, а также рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. Инспекторы будут обращать внимание на соблюдение скоростного режима, правил безопасной перевозки детей и проезда пешеходных переходов.
«На особом контроле у Госавтоинспекции — создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту “дом — школа — дом”», — обратили внимание в ведомстве.
Там также уточнили, что за семь месяцев 2025 года на дорогах Беларуси погибли 17 несовершеннолетних (из них 11 были пассажирами, четверо — пешеходами, двое — водителями), еще 253 ребенка получили травмы.
Взрослым напомнили о необходимости постоянного внимания к детям и их безопасности.
«Помните, что 77% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых», — добавили в МВД.