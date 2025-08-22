Создана эффективная система связи для ионных квантовых компьютеров

В его рамках ученые предложили пропускать «цепочки» из ионных кубитов через специальную камеру-резонатор. Она устроена таким образом, что взаимодействия между каждой ячейкой памяти квантового компьютера и лазерным излучением будут заставлять ионы испускать одиночные частицы света на определенной длине волны. Эти фотоны и породившие их кубиты будут «запутаны» на квантовом уровне, что позволяет использовать эти частицы света для передачи квантовой информации между блоками компьютера.