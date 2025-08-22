Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд признал информацию в семи пабликах во «ВКонтакте» запрещенной

Суд запретил распространять информацию из семи пацанских групп во «ВКонтакте».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы признал запрещенной к распространению информацию, размещенную в семи группах во «ВКонтакте», которые принято называть «пацанскими», говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск был подан прокурором Южного административного округа. В ходе проверки было установлено, что в семи сообществах во «ВКонтакте» с десятками и сотнями тысяч подписчиков размещена информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотики и табачные изделия, участвовать в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, указано в материалах.

Там же подчёркивается, что в выявленных группах содержатся публикации с элементами насилия, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Суд счел, что нахождение таких сведений в публичном доступе нарушает права граждан и действующее законодательство РФ, в том числе Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В середине августа информация, размещенная в семи пабликах, была признана запрещенной к распространению.