Суд признал информацию в семи пабликах во «ВКонтакте» запрещенной

Иск был подан прокурором Южного административного округа. В ходе проверки было установлено, что в семи сообществах во «ВКонтакте» с десятками и сотнями тысяч подписчиков размещена информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотики и табачные изделия, участвовать в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, указано в материалах.