Суд признал информацию в семи пабликах во «ВКонтакте» запрещенной

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Симоновский суд Москвы признал запрещенной к распространению информацию, размещенную в семи группах во «ВКонтакте», которые принято называть «пацанскими», говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иск был подан прокурором Южного административного округа. В ходе проверки было установлено, что в семи сообществах во «ВКонтакте» с десятками и сотнями тысяч подписчиков размещена информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотики и табачные изделия, участвовать в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, указано в материалах.
Там же подчёркивается, что в выявленных группах содержатся публикации с элементами насилия, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.
Суд счел, что нахождение таких сведений в публичном доступе нарушает права граждан и действующее законодательство РФ, в том числе Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В середине августа информация, размещенная в семи пабликах, была признана запрещенной к распространению.