Количество миграционных нарушений в Ростовской области выросло на 30%

Количество нарушений миграционного законодательства в Ростовской области выросло на 30%. Показатель определили при сравнении данных за семь месяцев 2025 года и такого же периода 2024 года. Об этом сообщила врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Виктория Григорьева, передает «Панорама Ростов-на-Дону».