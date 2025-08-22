Ричмонд
Количество миграционных нарушений в Ростовской области выросло на 30%

Рост миграционных нарушений зафиксировали на Дону за семь месяцев 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Количество нарушений миграционного законодательства в Ростовской области выросло на 30%. Показатель определили при сравнении данных за семь месяцев 2025 года и такого же периода 2024 года. Об этом сообщила врио начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Виктория Григорьева, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

По словам представителя управления, за отчетный период выявили более 10 тысяч фактов несоблюдения миграционных норм. Эта цифра на треть превышает показатели прошлого года. Особенно резко, в два раза, увеличилось количество административных правонарушений со стороны работодателей и юридических лиц.

Виктория Григорьева связала ситуацию с увеличением числа мигрантов в регионе. На сегодняшний день на миграционном учете состоят свыше 65 тысяч иностранных граждан.

Для своевременного выявления правонарушений правоохранительные органы проводят регулярные рейды. Проверки проводят на рынках, строительных площадках и другие объектах, где заняты трудовые мигранты.

