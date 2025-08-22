Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма — что делать

«Перевозчик будет наказан сразу. При неработающем терминале не фиксируется проезд льготной категории граждан и, соответственно, за этих перевезенных пассажиров он не получит никаких средств. Бывает так, что терминал не работает два-три часа, никто нам за это время не компенсирует деньги. К сожалению, с этим практически смирились», — констатировал президент ассоциации перевозчиков Крыма.