В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГАИ

На территории Самарской области в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды. Они продлятся с 22 по 24 августа и будут направлены на предотвращение и предупреждение ДТП.
«В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Инспекторы будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения и пресекать грубые нарушения ПДД. Жителей просят сообщать в подразделения ГАИ о нетрезвых или потенциально опасных участниках дорожного движения.