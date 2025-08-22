Ричмонд
В Самарской области в выходные пройдут массовые рейды ГАИ

Нарушителей ПДД будут ловить на самарских дорогах с 22 по 24 августа.

Источник: Комсомольская правда

На территории Самарской области в предстоящие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут масштабные рейды. Они продлятся с 22 по 24 августа и будут направлены на предотвращение и предупреждение ДТП.

«В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Инспекторы будут выявлять водителей в состоянии алкогольного опьянения и пресекать грубые нарушения ПДД. Жителей просят сообщать в подразделения ГАИ о нетрезвых или потенциально опасных участниках дорожного движения.