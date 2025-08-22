Окончание строительства велодорожки на Куршской косе сдвинули до конца года

Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». В марте он же заявил, что ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, позже срок перенесли на август.