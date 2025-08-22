Ричмонд
Окончание строительства велодорожки на Куршской косе сдвинули до конца года

Готовая протяжённость полотна составляет около 30 км.

Окончание строительства велодорожки на Куршкой косе перенесли на конец 2025 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе национального парка.

Сейчас строительство ведётся в районе Танцующего леса. Это 37−38 км полотна. При этом на косе уже готово 30 км велодорожки.

«[Завершение строительства планируется] до конца года. Готовность более 70%», — сообщили в нацпарке.

Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». В марте он же заявил, что ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025-го, позже срок перенесли на август.

Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).