Нижегородская область заняла 7 призовых мест в интенсиве «Архипелаг»

В частности, представители НПЦ БАС показали лучший результат в категории «3D-реинжиниринг». Еще два третьих места они заняли в деловой игре «БАС на смену традиций» и Лиге технических находок выставки «Дрон гараж». Также участники поставили рекорд по наименьшей стоимости созданной модели беспилотного воздушного судна. Еще одну победу одержала команда из города Сарова. Она проявила себя в направлении «Обработка датасетов, полученных с БАС, с помощью нейронных сетей». А в индивидуальном зачете Павел Сбитнев из Нижнего Новгорода занял первое место в видеоконкурсе «Самое эпичное видео завершения полета».