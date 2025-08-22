Нижегородская область заняла 7 призовых мест в интенсиве «Архипелаг»

Сборная Нижегородской области заняла семь призовых мест в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2025», сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие прошло в Москве по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».
В общей сложности область представили 95 человек. Среди них руководители профильных направлений министерства промышленности, торговли и предпринимательства региона, научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) и организации «Горький Тех». Еще в сборную вошли преподаватели и учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, а также школ.
Отмечается, что рейтинг команд регионов составляли по результатам активности участников на различных площадках. Например, программа включала Лабораторию лучших практик, Лабораторию «Бесшовное цифровое небо», Проектный интенсив для команд НПЦ и Рейтинг дронификации. Также учитывались итоги индивидуальной и командной работы при тестировании технологических решений, продвижении проектов и взаимодействии с другими конкурсантами.
В частности, представители НПЦ БАС показали лучший результат в категории «3D-реинжиниринг». Еще два третьих места они заняли в деловой игре «БАС на смену традиций» и Лиге технических находок выставки «Дрон гараж». Также участники поставили рекорд по наименьшей стоимости созданной модели беспилотного воздушного судна. Еще одну победу одержала команда из города Сарова. Она проявила себя в направлении «Обработка датасетов, полученных с БАС, с помощью нейронных сетей». А в индивидуальном зачете Павел Сбитнев из Нижнего Новгорода занял первое место в видеоконкурсе «Самое эпичное видео завершения полета».
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.