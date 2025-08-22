В Брянске отремонтировали участок дороги на улице Комсомольской

Капитальный ремонт участка дороги на улице Комсомольской в Брянске провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Отрезок расположен между улицами Союзной и Молодой Гвардии. Его протяженность составляет 1,3 км. Там уложили новое асфальтовое покрытие проезжей части, заменили наружные инженерные сети и построили современную ливневую канализацию. Для безопасности движения сделали искусственную неровность и смонтировали освещение. Также специалисты установили знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами, а для комфорта пешеходов облагородили тротуары.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.