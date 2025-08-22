В Брянске отремонтировали участок дороги на улице Комсомольской

Отрезок расположен между улицами Союзной и Молодой Гвардии. Его протяженность составляет 1,3 км. Там уложили новое асфальтовое покрытие проезжей части, заменили наружные инженерные сети и построили современную ливневую канализацию. Для безопасности движения сделали искусственную неровность и смонтировали освещение. Также специалисты установили знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами, а для комфорта пешеходов облагородили тротуары.