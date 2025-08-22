Конкурс в колледжах Новосибирска бьет рекорды — до 33 людей на место

Приемная кампания-2025 показала высокий интерес выпускников к системе среднего профобразования: на бюджет зарезервировано более 13 тысяч мест, а конкуренция по ряду специальностей бьет рекорды.
В 2025 году в колледжах Новосибирска и области выделено 13 314 бюджетных мест — на 431 больше, чем годом ранее. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова. По ее словам, до 2032 года количество мест будет ежегодно увеличиваться на 500−600 за счет демографических изменений, что позволит дополнительно обучать до 4,2 тысячи студентов, пишет Infopro54.
«Мы уже подходим к пределу вместимости некоторых колледжей. Сейчас есть объекты, которые были переданы или приобретены для системы СПО. Планируем их капитально отремонтировать и включить в образовательную сеть. Это затратная задача, но без расширения не обойтись», — подчеркнула Жафярова.
Наибольшее количество бюджетных мест в этом году пришлось на технические специальности — 7615. Далее следуют здравоохранение (1362) и сельхознаправления (1300).
Самый высокий конкурс зафиксирован на направление «Графический дизайн» — 33 человека на место. За ним идут «Дизайн по отраслям» (16), «Информационные системы и программирование» (12), «Геологическая съемка» (11), «Издательское дело» (11), «Кибербезопасность» (11), «Сетевое администрирование» (10) и «Авиационная техника» (9).
Спрос на колледжи растет. В 2024 году выпускники подали почти 58 тысяч заявлений, что вдвое превысило показатели 2023-го. В текущем году на середину июля поступило уже более 41 тысячи заявлений, а окончательные цифры объявят после завершения кампании.
В 2025 году общее количество мест для поступления составляет 25 266. Из них 13,5 тысячи профинансирует регион, 1,5 тысячи федерация, еще 11,7 тысячи оплачивают физические и юридические лица.
Эксперты связывают рост интереса к СПО с повышением его престижа и востребованности на рынке труда. Многие школьники отмечают, что колледж позволяет быстрее начать карьеру и избежать стрессов, связанных со сдачей ЕГЭ.
Сегодня в Новосибирской области работают 78 учреждений среднего профессионального образования как государственных, так и частных.