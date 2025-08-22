Конкурс в колледжах Новосибирска бьет рекорды — до 33 людей на место

В 2025 году в колледжах Новосибирска и области выделено 13 314 бюджетных мест — на 431 больше, чем годом ранее. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова. По ее словам, до 2032 года количество мест будет ежегодно увеличиваться на 500−600 за счет демографических изменений, что позволит дополнительно обучать до 4,2 тысячи студентов, пишет Infopro54.