В Москве на ВДНХ отпразднуют День российского кино

Мероприятие, приуроченное ко Дню российского кино, состоится 23 августа на ВДНХ в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Для гостей проведут тематические экскурсии, среди которых «КиноВДНХ» на территории всего выставочного комплекса и «Кино и космос» в центре «Космонавтика и авиация». Там же состоится лекция «На Марсе — яблони, на Венере — призраки, а Ихтиандр — родственник Тарзана. Краткая история советской кинофантастики». Ее проведет журналист и историк кино Николай Корнацкий.
Еще программой предусмотрены показы фильмов. Например, в Музее героизма можно будет увидеть документально-художественную картину «Родина» режиссера Михаила Матросова. А на парковке у Октябрьской площади откроют бесплатный автокинотеатр. Там пройдет показ комедий «На деревню к дедушке» и «Укради мою мечту».
Помимо этого, для гостей мероприятия подготовили площадки с мастер-классами, викторинами и другими интерактивными. Более подробную информацию можно найти на сайте ВДНХ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.