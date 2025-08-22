Ричмонд
В Кирове обновят дорогу на улице Центральной

Специалисты уже отфрезеровали старое покрытие, установили бортовые камни и сделали щебеночное основание тротуаров.

Источник: Национальные проекты России

Дорожное полотно на улице Центральной в Кирове приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.

Специалисты уже отфрезеровали старое покрытие, установили бортовые камни и сделали щебеночное основание тротуаров. Также они расширили проезжую часть перед улицей Дзержинского. Сейчас мастера асфальтируют дорогу. Кроме того, полотно укладывают и на пешеходных зонах. После этого подрядчик займется установкой обочин и формированием заездных карманов к остановкам. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, работы проводят ночью.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.