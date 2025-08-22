В Кирове обновят дорогу на улице Центральной

Специалисты уже отфрезеровали старое покрытие, установили бортовые камни и сделали щебеночное основание тротуаров. Также они расширили проезжую часть перед улицей Дзержинского. Сейчас мастера асфальтируют дорогу. Кроме того, полотно укладывают и на пешеходных зонах. После этого подрядчик займется установкой обочин и формированием заездных карманов к остановкам. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, работы проводят ночью.