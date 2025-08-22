Ричмонд
Предприниматели из Крыма узнают о специфике выхода на рынок Таджикистана

Участникам расскажут о выборе надежного логистического партнера.

Источник: Национальные проекты России

Бизнесменов из Республики Крым приглашают принять участие в вебинаре «Особенности сертификации и логистики в Таджикистане», сообщили в министерстве экономического развития региона. Мероприятие организуют по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Участникам онлайн-встречи расскажут о документах, необходимых для продажи разных видов продукции в Таджикистане. Также они узнают, какой транспорт оптимален для экспорта в эту страну, а еще обсудят выбор надежного логистического партнера. Спикером мероприятия станет руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Таджикистане.

Вебинар состоится 26 августа в 10:00 по московскому времени на платформе РЭЦ. Регистрация на него доступна по ссылке. Более подробную информацию можно узнать в южном региональном центре поддержки экспорта по телефону: +7 (978) 990−79−24.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.