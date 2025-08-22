Предприниматели из Крыма узнают о специфике выхода на рынок Таджикистана

Участникам онлайн-встречи расскажут о документах, необходимых для продажи разных видов продукции в Таджикистане. Также они узнают, какой транспорт оптимален для экспорта в эту страну, а еще обсудят выбор надежного логистического партнера. Спикером мероприятия станет руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Таджикистане.