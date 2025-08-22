Огромный триколор в День флага РФ развернули в центре Перми

А Центральная городская библиотека имени Пушкина проводит квест «Флаг страны» (12+), во время которого участники смогут совершить путешествие в историю российского триколора, познакомиться с интересными фактами, связанными с государственным символом, а также разобраться в особенностях региональной символики Пермского края. Кроме того, посетителей ждут интерактивное соревнование между командами: разгадывание головоломок, решение ребусов. Участие в квесте бесплатное.