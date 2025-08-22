Ричмонд
Огромный триколор в День флага РФ развернули в центре Перми

22 августа праздничные программа на набережных и парках города запланирована на весь день.

Источник: Администрация губернатора Пермского края

День государственного флага РФ в столице Прикамья отметили флешмобами, демонстрациями триколора и всевозможными событиями сразу в нескольких местах 22 августа.

В Перми на городской эспланаде торжественно развернули гигантское полотно флага России, а на центральной набережной организовали тематический флешмоб, и организаторы повторяют процедуру демонстрации огромного флага каждый час. Кроме того, по всей столице Прикамья волонтёры раздают жителям и гостям города атрибутику праздника.

Губернатор Пермского края написал в своих соцсетях, что накануне праздника краевая столица была украшена в цвета флага России.

«Он объединяет всех нас, от Балтики до Тихого океана. Под ним взлетают современные самолёты МС-21, он развевается на пьедесталах побед, а наши воины идут в бой с гордостью за свою страну», — рассказал глава региона.

22 августа праздничные программа на набережных и парках города запланирована на весь день. В парке «Счастье есть» зрители увидели концертно-развлекательную программу, концерт театра танца «Академия-Р». Все собравшиеся здесь смогут принять участие в творческой акции «Создай флаг» и флэшмоба «Флаг России».

В Закамске День Флага отметят в рамках фестиваля «Выходные на набережной». Закамск — место силы (0+) большим концертом. С 18.00 до 20.00 на набережной Кировского района выступят: Военный оркестр войсковой части 3426 войск Национальной гвардии Российской Федерации, Мария Галавура, детский вокальный ансамбль «Отражение», ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».

Молодёжный флешмоб и большая концертная программа состоятся также в парке имени Чехова. Концертно-развлекательные мероприятия здесь стартуют в 16.00.

А Центральная городская библиотека имени Пушкина проводит квест «Флаг страны» (12+), во время которого участники смогут совершить путешествие в историю российского триколора, познакомиться с интересными фактами, связанными с государственным символом, а также разобраться в особенностях региональной символики Пермского края. Кроме того, посетителей ждут интерактивное соревнование между командами: разгадывание головоломок, решение ребусов. Участие в квесте бесплатное.