В полуфинал «Большой перемены» вышли более 150 учащихся из Приангарья

Соревнования для обучающихся учреждений СПО из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов пройдут уже с 20 по 24 августа в Красноярске. А школьники будут выполнять конкурсные испытания во Всероссийском детском центре «Океан» в сентябре. В этом сезоне для участников предусмотрены 12 направлений, связанных с наукой, технологиями, искусством и многим другим. Кроме того, в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для активистов подготовили отдельные испытания на тему «Память поколений».