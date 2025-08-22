В полуфинал «Большой перемены» вышли более 150 учащихся из Приангарья

Свыше 150 школьников 8−10 классов-х и учащихся организаций среднего профессионального образования (СПО) из Иркутской области вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Соревнования для обучающихся учреждений СПО из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов пройдут уже с 20 по 24 августа в Красноярске. А школьники будут выполнять конкурсные испытания во Всероссийском детском центре «Океан» в сентябре. В этом сезоне для участников предусмотрены 12 направлений, связанных с наукой, технологиями, искусством и многим другим. Кроме того, в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для активистов подготовили отдельные испытания на тему «Память поколений».
Отметим, что победители и призеры «Большой перемены» получат денежные призы. Их можно будет направить на образование или запуск своего дела.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.