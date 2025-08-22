Ричмонд
В Красносулинском районе местным жителям развозят воду

Причиной стало ухудшение качества воды из местных скважин.

В Красносулинском районе организовали подвоз питьевой воды для жителей 1-го Раковского переулка. Причиной стало ухудшение качества воды из местных скважин. Об этом сообщила Администрация района в своём телеграм-канале.

Автомобиль-цистерна проехал по всем адресам, где ранее жители сообщали о проблемах с водой. Власти уточнили, что центральное водоснабжение в посёлке работает в обычном режиме, и на него жалоб не поступало.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что один из жителей якобы смог поджечь воду, взятую из скважины. Сейчас специалисты выясняют причины ухудшения состава воды.

Проверку провели сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Они подтвердили, что вода действительно загрязнена. При этом отмечается: в примерно 300 метрах от переулка находятся нефтехранилища. Эти объекты находятся под федеральным экологическим надзором.

Жителям временно обеспечивают подвоз воды, пока не будут установлены точные причины происшествия и не примут меры для устранения проблемы. Власти продолжают мониторинг ситуации.