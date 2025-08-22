От радуги до лазера: путешествие в мир света

Первая из них — длина волны или частота. От них зависит цвет света, который мы видим. Длина волны — расстояние между гребнями волны, измеряется в нанометрах. Один нанометр равен миллионной доле миллиметра (1 нм = 0,000001 мм). Частота — число колебаний в секунду, измеряется в герцах (Гц). Эти величины взаимообратны. Чем больше длина волны, тем меньше частота, и наоборот.