Атлет из Бурятии завоевал бронзу на Спартакиаде по пулевой стрельбе

Жаргал Цыденешиев из Республики Бурятии получил бронзовую награду на летней Спартакиаде молодежи России по пулевой стрельбе, сообщили в региональном министерстве спорта. Такие достижения соответствуют целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Атлет соревновался в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. Кроме того, в результате успешного выступления он выполнил норматив мастера спорта России. Отметим, что Жаргал является воспитанником тренера Александра Степанова в Республиканской спортшколе олимпийского резерва.
«Выступление Жаргала Цыденешиева на Спартакиаде — это яркое подтверждение высокого уровня подготовки бурятских спортсменов. Мы гордимся успехами наших стрелков и будем продолжать создавать условия для их дальнейшего развития», — отметил министр спорта Республики Бурятии Иван Козырев.
Напомним, что летняя Спартакиада молодежи России прошла с 16 по 20 августа в Казани. За награды боролись участники из 48 регионов страны.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.