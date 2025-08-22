Ричмонд
Атлет из Бурятии завоевал бронзу на Спартакиаде по пулевой стрельбе

За награды боролись участники из 48 регионов страны.

Жаргал Цыденешиев из Республики Бурятии получил бронзовую награду на летней Спартакиаде молодежи России по пулевой стрельбе, сообщили в региональном министерстве спорта. Такие достижения соответствуют целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

Атлет соревновался в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м. Кроме того, в результате успешного выступления он выполнил норматив мастера спорта России. Отметим, что Жаргал является воспитанником тренера Александра Степанова в Республиканской спортшколе олимпийского резерва.

«Выступление Жаргала Цыденешиева на Спартакиаде — это яркое подтверждение высокого уровня подготовки бурятских спортсменов. Мы гордимся успехами наших стрелков и будем продолжать создавать условия для их дальнейшего развития», — отметил министр спорта Республики Бурятии Иван Козырев.

Напомним, что летняя Спартакиада молодежи России прошла с 16 по 20 августа в Казани. За награды боролись участники из 48 регионов страны.

Государственная программа «Спорт России».

направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.