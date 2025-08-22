Ричмонд
В селе Началово Астраханской области построят женскую консультацию

В здании будут работать отделение диагностики, гинекологические кабинеты, дневной стационар и процедурная.

Модульную женскую консультацию построят в селе Началово Астраханской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в администрации Приволжского муниципального района.

Объект расположат на улице Майской рядом с центром социальной поддержки населения. Специалисты уже выполнили планировку участка и сейчас занимаются сборкой модульной конструкции. Также предусмотрено благоустройство прилегающей к учреждению территории. Там заасфальтируют подъездную дорогу и сделают тротуар. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.

В здании женской консультации будут работать отделение диагностики и несколько гинекологических кабинетов, дневной стационар и процедурная. Специалисты смогут принимать до 100 пациенток в смену.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.