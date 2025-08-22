В селе Началово Астраханской области построят женскую консультацию

Объект расположат на улице Майской рядом с центром социальной поддержки населения. Специалисты уже выполнили планировку участка и сейчас занимаются сборкой модульной конструкции. Также предусмотрено благоустройство прилегающей к учреждению территории. Там заасфальтируют подъездную дорогу и сделают тротуар. Все работы планируют завершить до конца 2025 года.