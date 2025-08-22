Пять улиц Коминтерновского района оставят без воды 25 августа

Ограничения связаны с проведением плановых работ в районе дома № 37 по улице Беговой. На следующей неделе специалисты «РВК-Воронеж» будут подключать жилые дома к существующей линии водоснабжения.
В связи с этим в течение семи часов — с 9.00 до 16.00 — будет приостановлена подача воды по следующим адресам:
ул. Беговая 37, ул. Карпинского, 87 — 101, переулок Дальний, переулок Ботанический, переулок Мечникова.
А завтра, 23 августа, без воды останутся жители четырех домов в центральной части города. У дома № 10 по улице Кирова планируется замена задвижки. С пустыми кранами с 10.30 до 18.00 в выходной день проведут жители улиц: ул. Кирова 8, 10, ул. Пушкинская 35, 39.