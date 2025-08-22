Пять улиц Коминтерновского района оставят без воды 25 августа

А завтра, 23 августа, без воды останутся жители четырех домов в центральной части города. У дома № 10 по улице Кирова планируется замена задвижки. С пустыми кранами с 10.30 до 18.00 в выходной день проведут жители улиц: ул. Кирова 8, 10, ул. Пушкинская 35, 39.