В Красном Сулине временно отключили холодную воду

В Красном Сулине произошло временно отключение холодной воды из-за понижения уровня в резервуарах, питающих город от ОС «Водострой» Новошахтинска. Об этом ранее проинформировал водоканал.
Отключение, произошедшее с вечера 21 августа, коснулось насосных станций. В частности, было снижено давление на объектах Родник-4 (Галатова, 70) и Родник-6 (Металлистов, 1 А). Также перебои с водой произошли на двух заводах.
Возобновилась ли подача ресурса полностью во второй половине дня 22 августа, неизвестно. Официальных комментариев пока не поступало. Ранее сообщалось, что при необходимости будет выполняться подвоз воды.
