Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красном Сулине временно отключили холодную воду

Понижение уровня воды в резервуарах привело к перебоям с ресурсом в Красном Сулине.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине произошло временно отключение холодной воды из-за понижения уровня в резервуарах, питающих город от ОС «Водострой» Новошахтинска. Об этом ранее проинформировал водоканал.

Отключение, произошедшее с вечера 21 августа, коснулось насосных станций. В частности, было снижено давление на объектах Родник-4 (Галатова, 70) и Родник-6 (Металлистов, 1 А). Также перебои с водой произошли на двух заводах.

Возобновилась ли подача ресурса полностью во второй половине дня 22 августа, неизвестно. Официальных комментариев пока не поступало. Ранее сообщалось, что при необходимости будет выполняться подвоз воды.

Подпишись на нас в Telegram.